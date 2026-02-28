Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
В городах Ирана прогремели взрывы

Политика Материалы 28 февраля 2026 11:49 (UTC +04:00)
БАКУ /Trend/ - В городах Ирана прогремели взрывы.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на иранские СМИ.

По информации, взрывы также произошли в городах Исфахан, Гум, Карадж, Хорремабад и Керманшах.

11:07

В западной и центральной частях Тегерана прогремели взрывы.

По имеющимся данным, причиной взрывов стали ракетные атаки.

По имеющимся данным, причиной взрывов стали ракетные атаки.

10:49

В столице Ирана, Тегеране, прогремело три взрыва.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на иранские СМИ.

Согласно информации, территории, где прогремели взрывы, в настоящее время окутаны густым дымом. На место происшествия направлено большое количество пожарных расчетов.

Информации о погибших или пострадавших нет.

