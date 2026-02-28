БАКУ /Trend/ - В городах Ирана прогремели взрывы.
Об этом сообщает Trend со ссылкой на иранские СМИ.
По информации, взрывы также произошли в городах Исфахан, Гум, Карадж, Хорремабад и Керманшах.
11:07
В западной и центральной частях Тегерана прогремели взрывы.
Об этом сообщает Trend со ссылкой на иранские СМИ.
По имеющимся данным, причиной взрывов стали ракетные атаки.
10:49
В столице Ирана, Тегеране, прогремело три взрыва.
Об этом сообщает Trend со ссылкой на иранские СМИ.
Согласно информации, территории, где прогремели взрывы, в настоящее время окутаны густым дымом. На место происшествия направлено большое количество пожарных расчетов.
Информации о погибших или пострадавших нет.
