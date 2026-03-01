В Иране более 100 детей погибли в результате авиаудара США и Израиля

БАКУ/ Trend/ - В результате авиаударов американских и израильских военных самолетов по школе в городе Минаб, провинция Хормозган, погибло более 100 детей.

Как сообщает Trend, об этом заявил постоянный представитель Исламской Республики при всемирной организации Амир Саид Иравани на экстренном заседании Совета Безопасности ООН, созванном в связи с нападениями США и Израиля на Иран.

Он подчеркнул, что помимо школы были поражены многочисленные жилые дома, и число жертв среди мирного населения продолжает расти.