Turkish Airlines отменяет рейсы в Иран и другие страны Ближнего Востока

Турция Материалы 28 февраля 2026 14:39 (UTC +04:00)
Фархад Мамедов
БАКУ/Trend/ - На фоне эскалации конфликта между Ираном и Израилем и распространения напряжённости на страны Персидского залива, авиакомпания Turkish Airlines отменила ряд международных рейсов, сообщает в субботу Trend.

Глава отдела коммуникаций Turkish Airlines Яхья Устун сообщил, что рейсы в 10 стран приостановлены.

Согласно информации, рейсы в Ливан, Сирию, Ирак, Иран и Иорданию отменены до 2 марта 2026 года.

Кроме того, отменены рейсы в Катар, Кувейт, Бахрейн, Объединённые Арабские Эмираты и Оман, запланированные на 28 февраля.

Напомним, что после того, как 17 февраля второй раунд ядерных переговоров между Вашингтоном и Тегераном завершился безрезультатно, США увеличили свое присутствие на территориях, прилегающих к Ирану, и разместили более 150 самолетов на базах в Европе и на Ближнем Востоке.

Следует отметить, что 26 февраля в Женеве состоялся третий раунд переговоров между Ираном и США по иранской ядерной программе. Встреча, прошедшая в администрации Президента США Дональда Трампа, рассматривалась как последний шанс на дипломатическое урегулирование ситуации. В ходе переговоров конкретных соглашений достигнуто не было. Тегеран отказался прекратить обогащение урана, демонтировать ядерные объекты и ввести бессрочные ограничения на развитие своей ядерной программы. Израиль начал авиаудары по Ирану рано утром 28 февраля. Министр обороны Израиля отметил, что эти удары носили превентивный характер.

