Узбекистан и Парагвай нацелены на рост торговли и запуск совместных проектов

ТАШКЕНТ /Trend/ - В рамках рабочего визита в Парагвай министр инвестиций и внешней торговли Узбекистана Лазиз Кудратов провёл в Асунсьоне ряд встреч, направленных на расширение торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия между двумя странами, передает Trend.

Согласно информации, во время визита состоялись переговоры с министрами промышленности и торговли, животноводства, геологии, а также с руководством Национальной электроэнергетической администрации Парагвая (ANDE).

Сообщается, что стороны рассмотрели вопросы поэтапного взаимного выхода на рынки, увеличения объёмов товарооборота, развития совместных проектов в агропромышленном комплексе, энергетике, горнодобывающей, химической и текстильной отраслях, а также создания прочной институциональной основы сотрудничества.

Особый акцент был сделан на наращивании торговли, налаживании регулярных поставок мясной продукции, расширении экспорта узбекских удобрений и текстиля, а также реализации совместных инициатив с использованием режима «Maquila» для выхода на рынки MERCOSUR.

Кроме того, достигнута договорённость о создании Межправительственной комиссии и разработке программы промышленной кооперации на 2026–2027 годы.

В ходе круглого стола с участием руководителей ведущих парагвайских компаний обсуждались конкретные инвестиционные проекты и механизмы практической реализации достигнутых соглашений.