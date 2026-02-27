Генплан Гянджи представлен на утверждение - Намиг Гумматов

БАКУ /Trend/ - В 2025 году утверждены 7 генеральных планов, а также 363 обоснования градостроительных проектов.

Об этом сказал первый заместитель председателя Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Азербайджана Намиг Гумматов на организованной комитетом церемонии вручения премии по архитектуре «Təməl», сообщает Trend.

Заместитель председателя отметил, что генеральный план Гянджи представлен на утверждение Кабинету министров, продолжается согласование по генплану Ходжалы. Ведется работа над общим планом Нахчыванской Автономной Республики, генеральными планами других городов.

