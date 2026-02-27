Работы по введению в эксплуатацию Билясуварской СЭС будут ускорены

БАКУ /Trend/ - С компанией "Masdar" из Объединенных Арабских Эмиратов согласовано ускорение работ по введению в эксплуатацию солнечной электростанции в Билясуваре мощностью 445 МВт до конца года.

Как сообщает Trend, об этом говорится в публикации министра энергетики Парвиза Шахбазова в "X".

"На встрече с генеральным директором компании "Masdar" Мохаммедом Джамилем Аль Рамахи обсуждались текущие проекты в области солнечной и ветровой энергетики в стране, а также возможности для дальнейшего сотрудничества. В рамках обсуждения было согласовано ускорение ускорение работ по проекту Билясуварской солнечной электростанции мощностью 445 МВт с целью введения ее в эксплуатацию до конца года", - говорится в публикации.

