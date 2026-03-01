Трамп пригрозил Ирану ударом беспрецедентной мощности

БАКУ/ Trend/ - Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон нанесёт по Тегерану удар беспрецедентной мощности в случае усиления атак со стороны Ирана, передает Trend.

«Иран только что объявил о намерении сегодня нанести очень мощный удар - более сильный, чем когда-либо прежде. Им не стоит этого делать, потому что если они пойдут на такой шаг, мы ответим ударом невиданной ранее силы», - написал он в Truth Social.

Отметим, что в результате израильских авиаударов по Тегерану погибли Верховный лидер Ирана Сейед Али Хаменеи и члены его семьи.

Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил о намерении дать США и Израилю более жёсткий ответ.

Напомним, что после того, как 17 февраля второй раунд ядерных переговоров между Вашингтоном и Тегераном завершился безрезультатно, США увеличили свое присутствие на территориях, прилегающих к Ирану, и разместили более 150 самолетов на базах в Европе и на Ближнем Востоке.

Следует отметить, что 26 февраля в Женеве состоялся третий раунд переговоров между Ираном и США по иранской ядерной программе. Встреча, прошедшая в администрации Президента США Дональда Трампа, рассматривалась как последний шанс на дипломатическое урегулирование ситуации. В ходе переговоров конкретных соглашений достигнуто не было. Тегеран отказался прекратить обогащение урана, демонтировать ядерные объекты и ввести бессрочные ограничения на развитие своей ядерной программы. Израиль начал авиаудары по Ирану рано утром 28 февраля. Министр обороны Израиля отметил, что эти удары носили превентивный характер.