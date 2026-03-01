Назван объем экспорта лягушачьего мяса из Азербайджана за прошлый год

БАКУ /Trend/ - В прошлом году Азербайджан экспортировал 23 006 килограмм лягушачьих лапок.

Об этом сообщило Агентство продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА) в ответ на запрос Trend.

Было отмечено, что произведенные в Азербайджане лягушачьи лапки в 2025 году были экспортированы в общей сложности в три страны. В частности, в Италию поставлено 18 032 кг продукции, во Францию - 4 808 кг, в Испанию - 166 кг.

Экспорт лягушачьего мяса из Азербайджана осуществляют два предприятия, зарегистрированные в Европейском Союзе.

Следует отметить, что в 2024 году Азербайджан также экспортировал около 20 тонн лягушачьего мяса. Экспортируемые лягушачьи лапки производятся на предприятиях по переработке лягушек ООО "AZARIFROG" в селе Шорсулу Сальянского района и ООО "Az Fish and Frog" в селе Гызылагадж Масаллинского района.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!