Иран выпустил баллистические ракеты по Израилю - СМИ

БАКУ /Trend/ - Иран выпустил баллистические ракеты по Израилю.

Как передает Trend со ссылкой на Times of Israel, об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля.

По информации, в ближайшее время в поселениях страны, находящихся под угрозой, должны прозвучать сигналы тревоги.

Правительство Израиля призвало своих граждан искать убежища.

Напомним, что после того, как 17 февраля второй раунд ядерных переговоров между Вашингтоном и Тегераном завершился безрезультатно, США увеличили свое присутствие на территориях, прилегающих к Ирану, и разместили более 150 самолетов на базах в Европе и на Ближнем Востоке.

Следует отметить, что 26 февраля в Женеве состоялся третий раунд переговоров между Ираном и США по иранской ядерной программе. Встреча, прошедшая в администрации президента США Дональда Трампа, рассматривалась как последний шанс на дипломатическое урегулирование ситуации. В ходе переговоров конкретных соглашений достигнуто не было. Тегеран отказался прекратить обогащение урана, демонтировать ядерные объекты и ввести бессрочные ограничения на развитие своей ядерной программы. Израиль начал авиаудары по Ирану рано утром 28 февраля. Министр обороны Израиля отметил, что эти удары носили превентивный характер.

