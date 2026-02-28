Лидеры ЕС выразили обеспокоенность развитием событий в Иране

БАКУ/ Trend/ - Последние события в Иране вызывают серьезную обеспокоенность.

Как сообщает Trend, об этом говорится в совместном заявлении председателя Европейского совета Антониу Кошты и президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен.

Они подтвердили приверженность обеспечению региональной безопасности и стабильности, подчеркнув важность ядерной безопасности и предотвращения любых действий, которые могут привести к эскалации напряженности или подорвать глобальный режим нераспространения.

"Европейский союз ввел широкий пакет санкций в ответ на действия убийственного режима Ирана и Корпуса стражей исламской революции и последовательно продвигал дипломатические усилия, направленные на решение вопросов ядерной и баллистической программ посредством переговорного процесса", - говорится в заявлении.

Кошта и фон дер Ляйен также подчеркнули, что в тесной координации с государствами-членами ЕС будут приняты все необходимые меры для обеспечения полной поддержки граждан ЕС в регионе.

"Мы призываем все стороны проявлять максимальную сдержанность, защищать гражданское население и полностью соблюдать международное право", - отмечается в заявлении.

Напомним, что после того, как 17 февраля второй раунд ядерных переговоров между Вашингтоном и Тегераном завершился безрезультатно, США увеличили свое присутствие на территориях, прилегающих к Ирану, и разместили более 150 самолетов на базах в Европе и на Ближнем Востоке.

Следует отметить, что 26 февраля в Женеве состоялся третий раунд переговоров между Ираном и США по иранской ядерной программе. Встреча, прошедшая в администрации президента США Дональда Трампа, рассматривалась как последний шанс на дипломатическое урегулирование ситуации. В ходе переговоров конкретных соглашений достигнуто не было. Тегеран отказался прекратить обогащение урана, демонтировать ядерные объекты и ввести бессрочные ограничения на развитие своей ядерной программы. Израиль начал авиаудары по Ирану рано утром 28 февраля. Министр обороны Израиля отметил, что эти удары носили превентивный характер.