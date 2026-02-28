МВД Ирана обратилось к гражданам страны

БАКУ /Trend/ - Министерство внутренних дел Ирана призвало граждан страны сохранять спокойствие и самообладание в свете сложившейся ситуации, а также проявлять осторожность при передвижении между городами и внутри городов.

По информации Trend, об этом говорится в заявлении министерства внутренних дел Ирана.

Сообщается, что губернаторам всех провинций страны даны указания о том, что потребности провинций должны удовлетворяться в полном объеме и незамедлительно, а обращения граждан незамедлительно находить свое решение.

В заявлении содержится призыв к гражданам Ирана доверять только информации из официальных источников и не верить слухам.

Напомним, что после того, как 17 февраля второй раунд ядерных переговоров между Вашингтоном и Тегераном завершился безрезультатно, США увеличили свое присутствие на территориях, прилегающих к Ирану, и разместили более 150 самолетов на базах в Европе и на Ближнем Востоке.

Следует отметить, что 26 февраля в Женеве состоялся третий раунд переговоров между Ираном и США по иранской ядерной программе. Встреча, прошедшая в администрации Президента США Дональда Трампа, рассматривалась как последний шанс на дипломатическое урегулирование ситуации. В ходе переговоров конкретных соглашений достигнуто не было. Тегеран отказался прекратить обогащение урана, демонтировать ядерные объекты и ввести бессрочные ограничения на развитие своей ядерной программы. Израиль начал авиаудары по Ирану рано утром 28 февраля. Министр обороны Израиля отметил, что эти удары носили превентивный характер.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!