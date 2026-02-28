Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Самолет рейса Баку-Тель‑Авив вернулся в Баку из‑за закрытия воздушного пространства Израиля

Общество Материалы 28 февраля 2026 12:42 (UTC +04:00)
Фото: AZAL

БАКУ/Trend/ - Самолет рейса J2‑021 Баку-Тель‑Авив авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL) вернулся в Баку в связи с закрытием воздушного пространства Израиля, сообщает в субботу Trend со ссылкой на AZAL.

Как сообщается, самолёт успешно приземлился в Международном аэропорту Гейдар Алиев в 12:24.

"Авиакомпания продолжает внимательно отслеживать ситуацию на Ближнем Востоке и предпринимает все необходимые меры для обеспечения безопасности полётов. Пассажиры будут оперативно уведомлены о любых изменениях в расписании", - сказали в AZAL.

Для получения дополнительной информации пассажиры могут обращаться в авиакомпанию по электронной почте: [email protected].

