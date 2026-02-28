МИД обратился к находящимся в Иране гражданам Азербайджана

БАКУ /Trend/ - В связи с обострением ситуации с безопасностью в Исламской Республике Иран граждан Азербайджана призывают воздержаться от поездок в эту страну.

Как сообщает Trend, об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел Азербайджана.

Отмечается, что граждан, находящихся в настоящее время на территории Ирана, просят, в зависимости от региона пребывания, покинуть страну через территорию Азербайджана или Турции.

Граждан также просят соблюдать меры безопасности, избегать мест массового скопления людей, выполнять указания местных органов власти и регулярно следить за официальными источниками информации.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации граждан просят связаться с посольством Азербайджанской Республики в Исламской Республике Иран и Генеральным консульством в городе Тебриз по следующим контактам:

Посольство Азербайджанской Республики в Исламской Республике Иран

[email protected]

+98 905 523 01 07

+98 901 884 55 31

Генеральное консульство Азербайджанской Республики в Тебризе

[email protected]

+98 901 414 31 57

+98 935 317 21 01

Напомним, что после того, как 17 февраля второй раунд ядерных переговоров между Вашингтоном и Тегераном завершился безрезультатно, США увеличили свое присутствие на территориях, прилегающих к Ирану, и разместили более 150 самолетов на базах в Европе и на Ближнем Востоке.

Следует отметить, что 26 февраля в Женеве состоялся третий раунд переговоров между Ираном и США по иранской ядерной программе. Встреча, прошедшая в администрации президента США Дональда Трампа, рассматривалась как последний шанс на дипломатическое урегулирование ситуации. В ходе переговоров конкретных соглашений достигнуто не было. Тегеран отказался прекратить обогащение урана, демонтировать ядерные объекты и ввести бессрочные ограничения на развитие своей ядерной программы. Израиль начал авиаудары по Ирану рано утром 28 февраля. Министр обороны Израиля отметил, что эти удары носили превентивный характер.

