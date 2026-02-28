В Баку состоялся торжественный вечер к 115-летию выдающегося тариста Бахрама Мансурова (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В 2026 году исполняется 115 лет со дня рождения выдающегося мастера мугама, народного артиста Бахрама Мансурова. При организации министерства культуры Азербайджанской Республики и Международного центра мугама состоялся торжественный юбилейный вечер, собравший представителей музыкальной общественности, деятелей культуры и почитателей искусства мугама, сообщает Trend Life.

Вечер вел академик Рафаэль Гусейнов, который представил основные вехи жизни и творчества музыканта, подчеркнув, что наследие Бахрама Мансурова остаётся живым источником вдохновения для современных исполнителей.

Представитель прославленной династии Мансуровых, сыгравшей значительную роль в сохранении и популяризации классических азербайджанских мугамов, Бахрам Мансуров вырос в Ичеришехер - в атмосфере, где музыка была частью повседневной жизни. Именно эта среда во многом определила его профессиональное становление. В 1932 году по приглашению Муслима Магомаева (дед легендарного Муслима Магомаева) он начал работу в Азербайджанском государственном академическом театре оперы и балета, которому оставался верен до конца своей жизни. Бахрам Мансуров - первый азербайджанский музыкант, в исполнении которого азербайджанские мугамы были записаны ЮНЕСКО на пластинки, а позже на CD-диски и распространены по всему миру.

Особо тёплым моментом вечера стало поздравление сына мастера и продолжателя семейной традиции - заслуженного артиста Эльхана Мансурова с 70-летием. Директор Международного центра мугама, заслуженный артист Сахиб Пашазаде вручил юбиляру поздравительное письмо и отметил его вклад в развитие национального музыкального искусства.

С воспоминаниями о выдающемся таристе выступили народные артисты Вамиг Мамедалиев, Сардар Фараджев, Мохлет Муслимов, Алим Гасымов, заслуженный деятель искусств Земфира Гафарова, заслуженный артист Рази Шукюров, а также доцент Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли Махмуд Алиев.

Сын легендарного музыканта, народный артист, композитор Эльдар Мансуров поблагодарил организаторов за внимание к памяти отца и подчеркнул важность сохранения традиций национальной музыкальной школы.

Юбилейный вечер завершился концертной программой с участием известных исполнителей мугама, чьи выступления стали подтверждением того, что искусство Бахрама Мансурова продолжает жить и сегодня.

Информационная поддержка – Trend.Az, Day.Az, Milli.Az.

