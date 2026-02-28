Иран осуждает военные атаки на страну - Арагчи

БАКУ /Trend/ - Иран решительно осуждает израильские и американские авиаудары по стране.

Как сообщает Trend, министр иностранных дел Ирана Сейед Аббас Арагчи заявил об этом сегодня в телефонном разговоре с заместителем премьер-министра и министром иностранных дел Пакистана Мохаммадом Исхаком Даром.

По его словам, Иран использует все свои оборонные и военные возможности для защиты своей территории.

Арагчи призвал все региональные и мусульманские страны приложить усилия для того, чтобы военные авиаудары по Ирану были прекращены.

В телефонном разговоре заместитель премьер-министра и министр иностранных дел Пакистана Мохаммад Исхак Дар также осудил военные авиаудары по Ирану.

Напомним, что после того, как 17 февраля второй раунд ядерных переговоров между Вашингтоном и Тегераном завершился безрезультатно, США увеличили свое присутствие на территориях, прилегающих к Ирану, и разместили более 150 самолетов на базах в Европе и на Ближнем Востоке.

Следует отметить, что 26 февраля в Женеве состоялся третий раунд переговоров между Ираном и США по иранской ядерной программе. Встреча, прошедшая в администрации Президента США Дональда Трампа, рассматривалась как последний шанс на дипломатическое урегулирование ситуации. В ходе переговоров конкретных соглашений достигнуто не было. Тегеран отказался прекратить обогащение урана, демонтировать ядерные объекты и ввести бессрочные ограничения на развитие своей ядерной программы. Израиль начал авиаудары по Ирану рано утром 28 февраля. Министр обороны Израиля отметил, что эти удары носили превентивный характер.