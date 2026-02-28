Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
В мире Материалы 28 февраля 2026 17:26 (UTC +04:00)
Канада следит за ситуацией на Ближнем Востоке и призывает своих граждан к осторожности

Инглаб Мамедов
БАКУ /Trend/ - Правительство Канады внимательно следит за развитием связанных с Ираном боевых действий на Ближнем Востоке и призывает своих граждан в регионе принять необходимые меры безопасности.

Как сообщает Trend, об этом говорится в совместном заявлении премьер-министра Канады Марка Карни и министра иностранных дел Аниты Ананд.

«Правительство Канады внимательно следит за связанными с Ираном боевыми действиями по всему Ближнему Востоку и призывает всех канадцев в Иране укрыться на местах. Канадцам в более широком регионе следует следовать рекомендациям местных властей и принимать все необходимые меры предосторожности», — говорится в заявлении.

Оттава подчеркнула, что продолжает отслеживать развитие ситуации на фоне роста региональной напряженности и подтверждает приверженность защите канадских граждан и дипломатических миссий.

Правительство также отметило важность защиты гражданского населения в условиях конфликта и заявило, что примет все возможные меры для обеспечения безопасности канадцев в регионе.

Касательно международных усилий в заявлении отмечается: «Канада поддерживает действия Соединенных Штатов, направленные на предотвращение получения Ираном ядерного оружия и на недопущение дальнейших угроз международному миру и безопасности со стороны режима».

Напомним, что после того, как 17 февраля второй раунд ядерных переговоров между Вашингтоном и Тегераном завершился безрезультатно, США увеличили свое присутствие на территориях, прилегающих к Ирану, и разместили более 150 самолетов на базах в Европе и на Ближнем Востоке.

Следует отметить, что 26 февраля в Женеве состоялся третий раунд переговоров между Ираном и США по иранской ядерной программе. Встреча, прошедшая в администрации Президента США Дональда Трампа, рассматривалась как последний шанс на дипломатическое урегулирование ситуации. В ходе переговоров конкретных соглашений достигнуто не было. Тегеран отказался прекратить обогащение урана, демонтировать ядерные объекты и ввести бессрочные ограничения на развитие своей ядерной программы. Израиль начал авиаудары по Ирану рано утром 28 февраля. Министр обороны Израиля отметил, что эти удары носили превентивный характер.

