Посол России в ООН осудил удары США и Израиля по Ирану

БАКУ/ Trend/ - Василий Небензя осудил США и Израиль за военные удары по Иран, назвав их «неспровоцированным актом вооруженной агрессии» против суверенного государства-члена ООН, сообщает Trend.

Выступая на заседании Совета Безопасности ООН по Ирану, Небензя заявил, что атаки были направлены против высокопоставленных политических лидеров и гражданских ядерных объектов.

«В режиме реального времени мы получаем сообщения от иранских властей о жертвах, в том числе среди гражданского населения. Более 200 человек погибли в 24 провинциях страны», — отметил он.

Особую обеспокоенность Небензя выразил в связи с атакой на женскую школу в Минабе, где погибли 85 детей. «Мы искренне выражаем соболезнования семьям и близким погибших и желаем скорейшего выздоровления пострадавшим», — добавил он.

Посол подчеркнул, что Россия примет все необходимые меры для обеспечения безопасности своих граждан в Иране.