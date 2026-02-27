В Азербайджане открылся первый ресторан американской сети «Popeyes» (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане открылся первый филиал известной американской сети ресторанов «Popeyes».

Как сообщает Trend, первый ресторан «Popeyes» открылся в торговом центре «Crescent Mall» в Баку.

На церемонии также присутствовала временный поверенный в делах посольства США в Азербайджане Эми Карлон.

Отмечается, что это совместный американо-азербайджанский инвестиционный проект и партнерство, направленные на развитие азербайджанской экономики. В каждом ресторане будут трудоустроены около 50 местных сотрудников. Планируется открыть по стране 20 ресторанов, и ожидается, что в целом проект создаст более 1000 новых рабочих мест.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!