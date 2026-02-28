Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Иран

КСИР закрыл Ормузский пролив

Иран Материалы 28 февраля 2026 21:15 (UTC +04:00)

Читайте Trend в

Эльнур Багышев
Эльнур Багышев
Все материалы

БАКУ/ Trend/ - Корпус стражей исламской революции объявил о закрытии Ормузского пролива.

Как сообщает Trend, в официальном заявлении КСИР было указано, что ни одному судну не разрешается проход через пролив.

Иранские СМИ сообщают, что за последний час были атакованы 14 американских военных баз в регионе. Ракетные и беспилотные удары по базам США не ограничивались одной страной или одной военной базой.

Напомним, что после того, как 17 февраля второй раунд ядерных переговоров между Вашингтоном и Тегераном завершился безрезультатно, США увеличили свое присутствие на территориях, прилегающих к Ирану, и разместили более 150 самолетов на базах в Европе и на Ближнем Востоке.

Следует отметить, что 26 февраля в Женеве состоялся третий раунд переговоров между Ираном и США по иранской ядерной программе. Встреча, прошедшая в администрации Президента США Дональда Трампа, рассматривалась как последний шанс на дипломатическое урегулирование ситуации. В ходе переговоров конкретных соглашений достигнуто не было. Тегеран отказался прекратить обогащение урана, демонтировать ядерные объекты и ввести бессрочные ограничения на развитие своей ядерной программы. Израиль начал авиаудары по Ирану рано утром 28 февраля. Министр обороны Израиля отметил, что эти удары носили превентивный характер.

Лента

Лента новостей

Читать все новости