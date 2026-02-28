КСИР закрыл Ормузский пролив

БАКУ/ Trend/ - Корпус стражей исламской революции объявил о закрытии Ормузского пролива.

Как сообщает Trend, в официальном заявлении КСИР было указано, что ни одному судну не разрешается проход через пролив.

Иранские СМИ сообщают, что за последний час были атакованы 14 американских военных баз в регионе. Ракетные и беспилотные удары по базам США не ограничивались одной страной или одной военной базой.

Напомним, что после того, как 17 февраля второй раунд ядерных переговоров между Вашингтоном и Тегераном завершился безрезультатно, США увеличили свое присутствие на территориях, прилегающих к Ирану, и разместили более 150 самолетов на базах в Европе и на Ближнем Востоке.

Следует отметить, что 26 февраля в Женеве состоялся третий раунд переговоров между Ираном и США по иранской ядерной программе. Встреча, прошедшая в администрации Президента США Дональда Трампа, рассматривалась как последний шанс на дипломатическое урегулирование ситуации. В ходе переговоров конкретных соглашений достигнуто не было. Тегеран отказался прекратить обогащение урана, демонтировать ядерные объекты и ввести бессрочные ограничения на развитие своей ядерной программы. Израиль начал авиаудары по Ирану рано утром 28 февраля. Министр обороны Израиля отметил, что эти удары носили превентивный характер.