В январе Азербайджан сократил экспорт и импорт удобрений

БАКУ/Trend/ - В январе этого года из Азербайджана было экспортировано 45,8 тысячи тонн удобрений на сумму 14,3 миллиона долларов США.

Как сообщает Trend со ссылкой на Государственный таможенный комитет, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель сократился в стоимостном выражении на 3,6 миллиона долларов США, или на 31,1%, а в количественном выражении - на 6,8 тысячи тонн, или на 32,3%.

Доля экспорта удобрений в общем объеме экспорта продукции в январе текущего года составила 0,64%.

В то же время в январе 2026 года в Азербайджан было импортировано 8,4 тысячи тонн удобрений на сумму 5,6 миллиона долларов США.

По сравнению с аналогичным месяцем прошлого года данный показатель увеличился в стоимостном выражении на 436 тысяч долларов США, или на 8,5%, однако в количественном выражении снизился на 4,6 тысячи тонн, или на 35,7%.

В отчетном месяце доля импорта удобрений в общем объеме импорта страны составила 0,43%.