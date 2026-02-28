Атаки Израиля и США на Иран противоречат международному праву - Арагчи

БАКУ /Trend/ - Иран считает израильские и американские авиаудары по Ирану противоречащими уставу ООН и международным нормам.

Как сообщает Trend, об этом заявил сегодня министр иностранных дел Ирана Сейед Аббас Арагчи в телефонном разговоре с министрами иностранных дел Саудовской Аравии, ОАЭ, Катара, Кувейта и Бахрейна.

В ходе телефонного разговора иранский министр проинформировал коллег о текущей ситуации и отметил, что Иран воспользуется всеми возможностями для самообороны.

Арагчи отметил, что Иран намерен продолжать свою политику добрососедства и дружбы со всеми странами региона. Он добавил, что страны региона могут предпринять шаги для предотвращения использования США их территорий и возможностей в атаках против Ирана. Иран рассматривает американские базы как законные военные цели в операциях по самообороне.

Напомним, что после того, как 17 февраля второй раунд ядерных переговоров между Вашингтоном и Тегераном завершился безрезультатно, США увеличили свое присутствие на территориях, прилегающих к Ирану, и разместили более 150 самолетов на базах в Европе и на Ближнем Востоке.

Следует отметить, что 26 февраля в Женеве состоялся третий раунд переговоров между Ираном и США по иранской ядерной программе. Встреча, прошедшая в администрации Президента США Дональда Трампа, рассматривалась как последний шанс на дипломатическое урегулирование ситуации. В ходе переговоров конкретных соглашений достигнуто не было. Тегеран отказался прекратить обогащение урана, демонтировать ядерные объекты и ввести бессрочные ограничения на развитие своей ядерной программы. Израиль начал авиаудары по Ирану рано утром 28 февраля. Министр обороны Израиля отметил, что эти удары носили превентивный характер.