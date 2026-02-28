Ирак закрыл воздушное пространство вслед за Израилем и Ираном

БАКУ /Trend/ - На фоне напряженности между Ираном и Израилем соседний Ирак также закрыл свое воздушное пространство.

Как сообщает Trend со ссылкой на зарубежные СМИ, министерство транспорта Ирака выступило с заявлением по этому поводу.

Всем гражданским самолетам запрещено взлетать и садиться в международном аэропорту Эрбиля на севере Ирака.

Следует отметить, что правительства Израиля и Ирана ранее приняли аналогичные решения о закрытии своего воздушного пространства.

Также напомним, что в ходе американо-иранских переговоров в Женеве несколько дней назад не было достигнуто никаких конкретных соглашений по урегулированию кризиса вокруг ядерной программы Тегерана. Утром 28 февраля Израиль начал наносить авиаудары по Ирану. Министр обороны Израиля отметил, что эти удары носили превентивный характер.

