Организован медиатур в Мемориал жертвам Ходжалинского геноцида (ФОТО)

ХОДЖАЛЫ /Trend/ - Представители СМИ побывали в Ходжалинском районе.

Как сообщает Карабахское бюро Trend, представители СМИ сначала посетили Мемориал жертвам Ходжалинского геноцида, представитель Фонда Гейдара Алиева Сона Гаты предоставила им подробную информацию о мемориале.

Было отмечено, что Мемориал жертвам Ходжалинского геноцида был создан в соответствии с распоряжением Президента Ильхама Алиева, подписанным в феврале 2025 года, с целью увековечения памяти жертв Ходжалинской трагедии, доведения исторических реалий до будущих поколений и сохранения национальной памяти. Проект реализован на основе концепции, разработанной Фондом Гейдара Алиева.

Монолит, окружающий мемориал с четырех сторон, выполнен в форме символических рук, пытающихся защитить жителей Ходжалы от геноцида.

В знак уважения к памяти жертв Ходжалинского геноцида во дворе Мемориала высажены миндальные деревья, цветущие в конце зимы и являющиеся вестниками весны. На протяжении всех этих лет цветок миндаля был также символом кампании «Справедливость к Ходжалы!» - и это не случайно. Цветок миндаля символизирует стремление к обеспечению справедливости в отношении геноцида, учиненного в Ходжалы в феврале 1992 года.

Мемориал состоит из четырех разделов. В первых двух разделах создан экспозиционный зал, увековечивающий память жертв Ходжалинского геноцида.

Экспозиция встречает посетителей инсталляцией «Лицо трагедии». Ее авторами являются Рашад Алекберов и Азер Рустамов. Инсталляция воссоздает образы жертв геноцида, произошедшего в ночь с 25 на 26 февраля 1992 года, – убитых мирных жителей, разрушенные семьи.

Фигурки голубей, парящих под потолком Мемориала, являются знаком уважения к памяти невинных жителей Ходжалы, погибших во время трагедии, и символизируют стремление Ходжалы к миру для всей планеты.

В экспозиции, посвященной Ходжалинскому геноциду - одному из самых ужасающих преступлений против человечества XX века, - на основе документов, карт и фактов представлены исторические корни армяно-азербайджанского конфликта, оккупационная политика и последствия армянского терроризма на азербайджанских землях. Здесь в экспозициях под названиями «Ходжалы – следы древней цивилизации», «Ходжалинский геноцид – преступление против человечества», «Не забывай Ходжалы!» представлены материалы об истории Ходжалы, географии оккупации, хронологии конфликта, нарушениях норм международного права, а также сведения о Ходжалинском геноциде как одном из самых кровавых преступлений против человечества и политико-правовой оценке этого геноцида, данной великим лидером Гейдаром Алиевым.

В макете Ходжалы, представленном в экспозиционном зале, информация об ужасах трагического дня подается в интерактивной форме.

С помощью представленной во втором экспозиционном зале инсталляции Сархана Гаджиева «Дома, погрузившиеся в тишину в одну ночь», а также видеоматериалов, подготовленных с использованием искусственного интеллекта, повествуется о судьбе восьми семей, полностью уничтоженных во время трагедии, о жизнях и мечтах, оборвавшихся в одну ночь в результате преступления против человечности, о детском смехе, навсегда погрузившиеся в тишину.

В экспозиционном зале отражены проводимая Президентом Ильхамом Алиевым последовательная политика по международному признанию правды о Ходжалы, деятельность Фонда Гейдара Алиева под руководством его Президента Мехрибан Алиевой, направленная на увековечение памяти жертв Ходжалинского геноцида и установление справедливости, издания и информационные материалы на разных языках, работа, проведенная в рамках международной кампании «Справедливость к Ходжалы!», инициированной вице-президентом Фонда Гейдара Алиева Лейлой Алиевой, и реализованные при ее активном участии мероприятия.

Здесь также представлены макеты памятников, воздвигнутых в ряде стран в рамках международной кампании «Справедливость к Ходжалы!».

Экспозиция завершается информацией о 44-дневной Отечественной войне и восстановлении государственного суверенитета, а также идеями «Великого возвращения» и «Разрушенный Ходжалы возродится».

В следующем разделе Мемориала находится зал для проведения официальных мероприятий и церемоний почтения памяти.

Мемориал жертвам Ходжалинского геноцида с архитектурной и идейной точек зрения является пространством, служащим сохранению национальной памяти.

