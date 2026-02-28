В Израиле скончалась актриса из Азербайджана Евгения Шарова (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Израиле после тяжёлой болезни на 58 году жизни скончалась актриса театра Евгения Шарова, сообщили Trend Life из близкого окружения актрисы.

Евгения Шарова родилась в Баку в семье эстрадного артиста Михаила Шарова. Окончила Азербайджанский государственный институт искусств, курс народной артистки Шафиги Мамедовой. После окончания института работала в молодежном театре "Apopos" и Азербайджанском государственном русском драматическом театре.

В 1999 году репатриировалась в Израиль. С 2007 года - актриса "Актёрской коллекции" Михаила Теплицкого, а с 2010 года - актриса театров "Контекст" и "Маленький". Преподавала в актерской школе в Беэр-Шева, сотрудничала с Беэр-Шевским театром.

