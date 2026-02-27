Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по защите детей от вредного контента и воздействий в цифровой среде

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по защите детей от вредного контента и воздействий в цифровой среде.

Как сообщает Trend, в распоряжении говорится:

"Развитие информационно-коммуникационных технологий и широкое применение цифровых технологий в Азербайджанской Республике привели к тому, что социальные сети занимают значительное место в системе общественных отношений. Стремительная цифровизация социальных отношений и проникновение социальных сетей в повседневную жизнь детей во все более раннем возрасте, а также увеличение масштабов производства, распространения и потребления информации посредством этих сетей обусловливают необходимость анализа и совершенствования существующего состояния правового регулирования в этой области с точки зрения современных технологических, социальных вызовов и вызовов, связанных с безопасностью.

Исследования международных организаций и научно-исследовательских учреждений, опыт других стран показывают, что внимание к защите детей в цифровой среде, обеспечение их психологического благополучия и безопасности, а также здорового развития требуют применения специальных механизмов правовой и технологической защиты. В рамках такого подхода рекомендуется непосредственное обеспечение государствами защиты частной жизни, достоинства и безопасности детей в цифровой среде. В международной практике наблюдается широкое применение требований, регулирующих, прежде всего, деятельность социальных сетей, снижающих их риски для детей, устанавливающих обязательства, связанные с более серьезной защитой и безопасностью данных.

Эти новые требования обеспечивают безопасность детей и подростков в цифровой среде посредством систематического регулирования в правовых рамках деятельности социальных сетей, родительского контроля, механизмов безопасности внутри платформ и возрастных фильтров контента, а также условия для развития у них навыков критического анализа информации, культуры поведения и знаний.

Руководствуясь пунктом 32 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, в целях обеспечения сбалансированного, основанного на доказательствах и системного подхода в сфере защиты детей в цифровой среде, поощрения цифровых навыков при использовании социальных сетей, формирования культуры онлайн-поведения и развития творческого цифрового потенциала постановляю:

1. Кабинету Министров Азербайджанской Республики:

1.1. с привлечением соответствующих государственных органов (учреждений), научных учреждений и организаций, специалистов и институтов гражданского общества и с учетом международного опыта в трехмесячный срок подготовить и представить Президенту Азербайджанской Республики проекты нормативно-правовых актов, охватывающих защиту детей на территории страны от вредного контента и воздействий в социальных сетях, в том числе применение возрастных ограничений при регистрации в социальных сетях;

1.2. обеспечить принятие мер, связанных с определением и применением правил по использованию мобильных и электронных устройств в группах дошкольной подготовки и общеобразовательных учреждениях;

1.3. принять меры, связанные с включением тем цифровой грамотности, кибербезопасности и ответственного онлайн-поведения в образовательные программы (куррикулумы) по дошкольной подготовке и общеобразовательным предметам, в том числе стандарты контента, а также подготовкой и реализацией в медиа просветительских программ, ориентированных на родителей, педагогов и детей;

1.4. принять меры в целях регулярного проведения просветительской работы, связанной с обеспечением правомерного использования социальных сетей, защиты прав детей при таком использовании, в том числе стимулирования проведения научных исследований, посвященных цифровому благополучию детей;

1.5. решить другие вопросы, вытекающие из распоряжения".