Катар осудил обстрел своей территории иранскими баллистическими ракетами

БАКУ/ Trend/ - Государство Катар решительно осуждает обстрелы своей территории иранскими баллистическими ракетами, рассматривая их как вопиющее нарушение национального суверенитета, прямое посягательство на безопасность и территориальную целостность страны, а также неприемлемую эскалацию, угрожающую стабильности региона.

Как сообщает Trend, об этом говорится в заявлении МИД Катара, опубликованном на странице ведомства в X.

В документе подчеркивается, что Государство Катар оставляет за собой полное право ответить на данное нападение в соответствии с нормами международного права и соразмерно характеру агрессии — в защиту своего суверенитета, безопасности и национальных интересов.

Министерство иностранных дел отмечает, что Катар был и остается одним из главных сторонников диалога с Исламской Республикой Иран, последовательно призывая к мирному урегулированию разногласий и предотвращению эскалации в регионе.

В заявлении подчеркивается, что нанесение ударов по территории Катара противоречит принципам добрососедства и не может быть принято ни под каким предлогом или оправданием. Доха неизменно стремится дистанцироваться от региональных конфликтов и содействует диалогу между иранской стороной и международным сообществом.

В то же время возобновление обстрелов, как отмечает МИД, не отражает добрых намерений и подрывает основы взаимопонимания, на которых строились двусторонние отношения.

Кроме того, Катар осудил нарушение суверенитета Кувейта, Объединенных Арабских Эмиратов, Иордании и Бахрейна в результате, как отмечается, иранской агрессии, подтвердив полную солидарность с этими государствами в мерах по защите их суверенитета, безопасности и стабильности.

В завершение МИД вновь призвал к немедленному прекращению эскалационных действий, возвращению к переговорам и принятию решений на основе разума и мудрости во имя сохранения региональной безопасности и предотвращения более масштабной конфронтации.