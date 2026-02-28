За несколько часов на территории Ирана сбиты 12 беспилотников

БАКУ/ Trend/ - За последние несколько часов на территории Ирана были сбиты 12 израильских и американских беспилотных летательных аппаратов.

Как сообщает Trend, информацию об этом распространило управление по связям с общественностью иранской армии.

Согласно отчету, сбитые в различных районах страны беспилотники были как боевыми, так и разведывательными, и были уничтожены силами штаба противовоздушной обороны Ирана.

Напомним, что после того, как 17 февраля второй раунд ядерных переговоров между Вашингтоном и Тегераном завершился безрезультатно, США увеличили свое присутствие на территориях, прилегающих к Ирану, и разместили более 150 самолетов на базах в Европе и на Ближнем Востоке.

Следует отметить, что 26 февраля в Женеве состоялся третий раунд переговоров между Ираном и США по иранской ядерной программе. Встреча, прошедшая в администрации Президента США Дональда Трампа, рассматривалась как последний шанс на дипломатическое урегулирование ситуации. В ходе переговоров конкретных соглашений достигнуто не было. Тегеран отказался прекратить обогащение урана, демонтировать ядерные объекты и ввести бессрочные ограничения на развитие своей ядерной программы. Израиль начал авиаудары по Ирану рано утром 28 февраля. Министр обороны Израиля отметил, что эти удары носили превентивный характер.