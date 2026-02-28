Генсек ООН осудил военную эскалацию на Ближнем Востоке

БАКУ/ Trend/ - Генеральный секретарь Антонио Гутерриш осудил военную эскалацию на Ближнем Востоке, заявив, что она подрывает международный мир и стабильность.

Как сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу главы ООН.

В заявлении говорится: «Я осуждаю военную эскалацию, происходящую сегодня на Ближнем Востоке. Применение силы США и Израилем против Ирана и последующая реакция Ирана в регионе подрывают международный мир и стабильность».

Напомним, что после того, как 17 февраля второй раунд ядерных переговоров между Вашингтоном и Тегераном завершился безрезультатно, США увеличили свое присутствие на территориях, прилегающих к Ирану, и разместили более 150 самолетов на базах в Европе и на Ближнем Востоке.

Следует отметить, что 26 февраля в Женеве состоялся третий раунд переговоров между Ираном и США по иранской ядерной программе. Встреча, прошедшая в администрации Президента США Дональда Трампа, рассматривалась как последний шанс на дипломатическое урегулирование ситуации. В ходе переговоров конкретных соглашений достигнуто не было. Тегеран отказался прекратить обогащение урана, демонтировать ядерные объекты и ввести бессрочные ограничения на развитие своей ядерной программы. Израиль начал авиаудары по Ирану рано утром 28 февраля. Министр обороны Израиля отметил, что эти удары носили превентивный характер.