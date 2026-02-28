Нетаньяху о цели операции против Ирана

БАКУ /Trend/ - Израиль и США начали операцию против Ирана с целью устранения угроз, исходящих от правящего режима в этой стране.

Как сообщает Trend со ссылкой на израильские СМИ, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил об этом на брифинге в связи с операцией против Ирана.

По его словам, в ходе операции должны быть созданы условия для того, чтобы иранский народ мог взять свою судьбу в свои руки.

"Братья и сестры, граждане Израиля, Израиль и Соединенные Штаты Америки начали операцию по устранению экзистенциальной угрозы, исходящей от террористического режима в Иране. Я благодарю нашего дорогого друга, Президента Дональда Трампа, за его историческое лидерство. В течение 47 лет режим аятолл скандировал лозунги "Смерть Израилю" и "Смерть Америке". Он пролил нашу кровь, убил многих американцев и совершил геноцид против собственного народа", — сказал Нетаньяху.

Напомним, что после того, как 17 февраля второй раунд ядерных переговоров между Вашингтоном и Тегераном завершился безрезультатно, США увеличили свое присутствие на территориях, прилегающих к Ирану, и разместили более 150 самолетов на базах в Европе и на Ближнем Востоке.

Следует отметить, что 26 февраля в Женеве состоялся третий раунд переговоров между Ираном и США по иранской ядерной программе. Встреча, прошедшая в администрации Президента США Дональда Трампа, рассматривалась как последний шанс на дипломатическое урегулирование ситуации. В ходе переговоров конкретных соглашений достигнуто не было. Тегеран отказался прекратить обогащение урана, демонтировать ядерные объекты и ввести бессрочные ограничения на развитие своей ядерной программы. Израиль начал авиаудары по Ирану рано утром 28 февраля. Министр обороны Израиля отметил, что эти удары носили превентивный характер.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!