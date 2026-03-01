Убийство верховного лидера не останется без ответа - Масуд Пезешкиан

БАКУ/ Trend/ - Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что убийство верховного лидера Ирана аятоллы Сейеда Али Хаменеи никогда не останется без ответа, сообщает Trend.

По его словам, Иран приложит все усилия, чтобы виновные в этом инциденте пожалели о содеянном.

Пезешкиан также отметил, что правительство страны выражает соболезнования в связи со смертью Верховного лидера и объявляет 40-дневный траур и 7-дневный нерабочий период по всей стране.

Напомним, что 28 февраля в результате израильских авиаударов по Тегерану погибли аятолла Сейед Али Хаменеи и члены его семьи.

Напомним, что ранее сегодня Израиль нанес превентивный удар по Ирану (Тегерану), чтобы устранить угрозы для государства. Позже Израиль закрыл воздушное пространство и перешел на режим чрезвычайных ограничений. Затем началась вторая волна авиаударов Израиля по Ирану. Через некоторое время Иран также закрыл свое воздушное пространство.

Также стало известно, что атака на Иран является совместной операцией Израиля и США. В свою очередь, Дональд Трамп заявил о начале военной операции со стороны ВС США против Ирана. Затем появилась информация о целях ударов Израиля по Ирану. Спустя некоторое время Иран выпустил первую волну ракет по Израилю. Нетаньяху также выступил с заявлением на фоне начала операции против Ирана. Затем стало известно о второй волне ракет, выпущенных из Ирана по Израилю.

Спустя некоторое время в Израиле объявили чрезвычайное положение. Позже стало известно, что Иран атаковал 14 военных баз США в регионе. Ближе к вечеру Иран начал волну ответных ударов баллистическими ракетами.