Самолеты узбекских авиакомпаний развернулись в связи с закрытием неба над Ираном и Израилем

БАКУ /Trend/ - Несколько самолетов рейсов узбекских авиакомпаний были вынуждены вернуться в аэропорты вылета в связи с закрытием воздушного пространства над Ираном и Израилем, передает в субботу Trend со ссылкой на Uzbekistan Airports.

Согласно информации, самолет рейса 7Q4461 авиакомпании Fly One Asia, следовавший по маршруту Андижан - Медина, вернулся в Андижан. Самолет рейса 7Q342 той же авиакомпании, следовавший по маршруту Медина -Ташкент, также развернулся и вернулся в Медину.

Самолет рейса HH901 авиакомпании Qanot Sharq, следовавший из Ташкента в Дубай, вернулся в аэропорт вылета.

Самолет рейса 2U7706 авиакомпании Fly Khiva (маршрут Медина - Андижан) вернулся в Медину.

Самолет рейса 9S3302 авиакомпании Air Samarkand, выполнявший рейс Джидда - Ташкент, также вернулся в аэропорт вылета в Джидде.

Закрытие воздушного пространства последовало за резкой эскалацией напряженности в регионе.

Напомним, что после того, как 17 февраля второй раунд ядерных переговоров между Вашингтоном и Тегераном завершился безрезультатно, США увеличили свое присутствие на территориях, прилегающих к Ирану, и разместили более 150 самолетов на базах в Европе и на Ближнем Востоке.

Следует отметить, что 26 февраля в Женеве состоялся третий раунд переговоров между Ираном и США по иранской ядерной программе. Встреча, прошедшая в администрации Президента США Дональда Трампа, рассматривалась как последний шанс на дипломатическое урегулирование ситуации. В ходе переговоров конкретных соглашений достигнуто не было. Тегеран отказался прекратить обогащение урана, демонтировать ядерные объекты и ввести бессрочные ограничения на развитие своей ядерной программы. Израиль начал авиаудары по Ирану рано утром 28 февраля. Министр обороны Израиля отметил, что эти удары носили превентивный характер.