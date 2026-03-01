Постоянный представитель Ирана при ООН отверг заявления Запада о ядерной программе

БАКУ/ Trend/ - Амир Саид Иравани отверг утверждения западных стран о ядерной программе Иран и призвал к сдержанности на фоне недавних военных действий США и Израиля, сообщает Trend.

Он заявил: «Я категорически отвергаю утверждения представителей Франции, Соединённого Королевства и других западных стран относительно мирной ядерной программы Ирана. Эти утверждения не имеют фактического и правового обоснования».

Иравани раскритиковал обоснование ударов, представленное Вашингтоном, отметив, что оно «является незаконным и полностью лишено правовой основы», подчеркнув, что превентивные действия или заявления о надвигающейся угрозе «не могут легитимизировать агрессию».

По его словам, недавние операции США и Израиля представляют собой «неспровоцированную и преднамеренную агрессию против Исламской Республики Иран», при этом пострадали гражданские районы.

Он призвал все стороны проявлять осторожность, соблюдать международное право и подчеркнул важность диалога для предотвращения дальнейшей эскалации.