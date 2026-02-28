Опубликованы данные по производству машин и оборудования в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - В январе 2026 года в сфере производства машин и оборудования, автомобилей, прицепов и полуприцепов в Азербайджане было произведено продукции на сумму 38,2 миллиона манатов.

Как сообщает Trend со ссылкой на ежемесячную информацию Государственного комитета статистики, по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года производство автомобилей, прицепов и полуприцепов увеличилось в 2,1 раза, тогда как производство машин и оборудования сократилось на 10,8%.

В январе 2026 года было произведено 402 легковых автомобиля, что на 167 единиц больше по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. Производство грузовых автомобилей за месяц увеличилось в 7 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.