Израиль объявил о массированном ударе по стратегической системе обороны Ирана

БАКУ /Trend/ - Израильские силы обороны (ЦАХАЛ) объявили о нанесении массированного удара по стратегической системе обороны Ирана.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу израильской армии.

В заявлении отмечается, что Армия обороны Израиля, действуя на основании разведывательной информации, начала широкомасштабную атаку на систему стратегической обороны иранского режима.

Согласно сообщениям, один из ударов был нанесен по современной системе ПВО СА-65 в районе Керманшаха на западе Ирана.

Напомним, что после того, как 17 февраля второй раунд ядерных переговоров между Вашингтоном и Тегераном завершился безрезультатно, США увеличили свое присутствие на территориях, прилегающих к Ирану, и разместили более 150 самолетов на базах в Европе и на Ближнем Востоке.

Следует отметить, что 26 февраля в Женеве состоялся третий раунд переговоров между Ираном и США по иранской ядерной программе. Встреча, прошедшая в администрации Президента США Дональда Трампа, рассматривалась как последний шанс на дипломатическое урегулирование ситуации. В ходе переговоров конкретных соглашений достигнуто не было. Тегеран отказался прекратить обогащение урана, демонтировать ядерные объекты и ввести бессрочные ограничения на развитие своей ядерной программы. Израиль начал авиаудары по Ирану рано утром 28 февраля. Министр обороны Израиля отметил, что эти удары носили превентивный характер.