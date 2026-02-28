ОИС осудила действия Ирана против суверенитета соседних государств

БАКУ/ Trend/ - Генеральный секретариат Организации исламского сотрудничества (ОИС) выразил решительное осуждение действий Ирана, направленных против суверенитета и территорий соседних государств: Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Бахрейн, Катар, Кувейт и Иордания.

Как сообщает Trend, генеральный секретариат назвал эти действия неприемлемой эскалацией, угрожающей стабильности региона и региональному миру.

Ведомство подтвердило полную солидарность с указанными странами в защите их суверенитета, безопасности и стабильности, подчеркнув, что продолжающееся нарушение международного права создает опасный прецедент и подрывает основы международных отношений, основанных на добрососедстве, взаимном уважении и невмешательстве во внутренние дела.

Генеральный секретариат вновь призвал к немедленному прекращению эскалационных действий, проявлению сдержанности и возвращению за стол переговоров, чтобы избежать более масштабных конфронтаций, угрожающих безопасности и стабильности всего региона.

Напомним, что ранее сегодня Израиль нанес превентивный удар по Ирану (Тегерану), чтобы устранить угрозы для государства. Позже Израиль закрыл воздушное пространство и перешел на режим чрезвычайных ограничений. Затем началась вторая волна авиаударов Израиля по Ирану. Через некоторое время Иран также закрыл свое воздушное пространство.

Также стало известно, что атака на Иран является совместной операцией Израиля и США. В свою очередь, Дональд Трамп заявил о начале военной операции со стороны ВС США против Ирана. Затем появилась информация о целях ударов Израиля по Ирану. Спустя некоторое время Иран выпустил первую волну ракет по Израилю. Нетаньяху также выступил с заявлением на фоне начала операции против Ирана. Затем стало известно о второй волне ракет, выпущенных из Ирана по Израилю.

Спустя некоторое время в Израиле объявили чрезвычайное положение. Позже стало известно, что Иран атаковал 14 военных баз США в регионе. Ближе к вечеру Иран начал волну ответных ударов баллистическими ракетами.