Авиабаза принца Султана в Саудовской Аравии подверглась ударам Ирана

БАКУ/ Trend/ - Саудовская Аравия сообщила о ракетном и беспилотном обстреле Авиабаза принца Султана со стороны Ирана.

Как передает Trend, об этом говорится в сообщении Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР).

В заявлении КСИР отмечается, что удары успешно поразили стратегически важную цель на базе, однако дополнительных оперативных подробностей не предоставлено.

Саудовские и американские военные источники пока не подтверждали информацию об ударах.

Напомним, что ранее сегодня Израиль нанес превентивный удар по Ирану (Тегерану), чтобы устранить угрозы для государства. Позже Израиль закрыл воздушное пространство и перешел на режим чрезвычайных ограничений. Затем началась вторая волна авиаударов Израиля по Ирану. Через некоторое время Иран также закрыл свое воздушное пространство.

Также стало известно, что атака на Иран является совместной операцией Израиля и США. В свою очередь, Дональд Трамп заявил о начале военной операции со стороны ВС США против Ирана. Затем появилась информация о целях ударов Израиля по Ирану. Спустя некоторое время Иран выпустил первую волну ракет по Израилю. Нетаньяху также выступил с заявлением на фоне начала операции против Ирана. Затем стало известно о второй волне ракет, выпущенных из Ирана по Израилю.

Спустя некоторое время в Израиле объявили чрезвычайное положение. Позже стало известно, что Иран атаковал 14 военных баз США в регионе. Ближе к вечеру Иран начал волну ответных ударов баллистическими ракетами.