Международный аэропорт Гейдар Алиев принял два международных рейса в качестве запасного аэродрома

БАКУ /Trend/ - В связи с ограничениями, введёнными в региональном воздушном пространстве, капитаны воздушных судов авиакомпании «Flydubai», выполнявших рейсы по маршрутам Казань–Дубай и Москва–Дубай, обратились с запросом на посадку в Международном аэропорту Гейдар Алиев в качестве запасного аэродрома, передает в субботу Trend со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

"Рейс Казань–Дубай совершил безопасную посадку в 11:25 по местному времени, рейс Москва–Дубай — в 11:43 по местному времени. В обоих случаях безопасность пассажиров и членов экипажа была полностью обеспечена. Посадка и последующие операционные процессы были выполнены в соответствии с действующими международными авиационными стандартами и требованиями безопасности", - говорится в сообщении аэропорта.

Отметим, что операционная инфраструктура Международного аэропорта Гейдар Алиев полностью готова к приёму альтернативных и транзитных рейсов и продолжает эффективно выполнять функцию надёжного запасного аэродрома в региональной системе воздушного транспорта.