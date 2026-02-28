Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
В Абу-Даби и Дубае сбиты баллистические ракеты — есть погибший

Арабские страны Материалы 28 февраля 2026 14:35 (UTC +04:00)
БАКУ /Trend/ - На фоне эскалации конфликта между Ираном и Израилем, по городам Дубай и Абу-Даби Объединённых Арабских Эмиратов были выпущены несколько баллистических ракет из Ирана, которые были нейтрализованы системой противовоздушной обороны.

Как сообщает Trend, обломки одной из ракет упали на жилой район, в результате чего погиб 1 человек, предположительно гражданин одной из стран Азии.

Министерство обороны ОАЭ выпустило официальное заявление по поводу ракетных атак: "Нанесенный удар является явным нарушением национального суверенитета и международного права. ОАЭ полностью оставляет за собой право принять все необходимые меры для отражения этой эскалации, защиты своей территории, граждан и жителей, а также обеспечения своего суверенитета, безопасности и стабильности".

Отметим, что в обоих городах, по которым были выпущены ракеты, расположены военные базы США.

Напомним, что после того, как 17 февраля второй раунд ядерных переговоров между Вашингтоном и Тегераном завершился безрезультатно, США увеличили свое присутствие на территориях, прилегающих к Ирану, и разместили более 150 самолетов на базах в Европе и на Ближнем Востоке.

Следует отметить, что 26 февраля в Женеве состоялся третий раунд переговоров между Ираном и США по иранской ядерной программе. Встреча, прошедшая в администрации Президента США Дональда Трампа, рассматривалась как последний шанс на дипломатическое урегулирование ситуации. В ходе переговоров конкретных соглашений достигнуто не было. Тегеран отказался прекратить обогащение урана, демонтировать ядерные объекты и ввести бессрочные ограничения на развитие своей ядерной программы. Израиль начал авиаудары по Ирану рано утром 28 февраля. Министр обороны Израиля отметил, что эти удары носили превентивный характер.

