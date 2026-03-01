В Иране будет создан Временный руководящий совет — Лариджани

БАКУ/ Trend/ - В Иране в ближайшее время будет сформирован Временный руководящий совет.

Как сообщает Trend, об этом заявил секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани.

По его словам, все подготовительные работы по созданию совета уже завершены.

Отметим, что в соответствии со статьёй 111 Конституции Ирана, в случае смерти, отставки или отстранения лидера страны, Совет экспертов Ирана незамедлительно предпринимает шаги по назначению и объявлению нового лидера. До его официального объявления обязанности лидера временно исполняют президент, глава судебной системы и один представитель из Совета экспертов, избранный этим органом. Если в этот период кто-либо из трёх лиц не сможет выполнять свои обязанности, по решению Совета экспертов на его место назначается другое лицо.

Напомним, что после того, как 17 февраля второй раунд ядерных переговоров между Вашингтоном и Тегераном завершился безрезультатно, США увеличили свое присутствие на территориях, прилегающих к Ирану, и разместили более 150 самолетов на базах в Европе и на Ближнем Востоке.

Следует отметить, что 26 февраля в Женеве состоялся третий раунд переговоров между Ираном и США по иранской ядерной программе. Встреча, прошедшая в администрации Президента США Дональда Трампа, рассматривалась как последний шанс на дипломатическое урегулирование ситуации. В ходе переговоров конкретных соглашений достигнуто не было. Тегеран отказался прекратить обогащение урана, демонтировать ядерные объекты и ввести бессрочные ограничения на развитие своей ядерной программы. Израиль начал авиаудары по Ирану рано утром 28 февраля. Министр обороны Израиля отметил, что эти удары носили превентивный характер.

В результате военных авиаударов, осуществлённых накануне Израилем и США, погибли Верховный лидер Ирана Сейид Али Хаменеи и члены его семьи.