Скончался верховный лидер Ирана Али Хаменеи

БАКУ/ Trend/ - Верховный лидер Ирана Али Хаменеи скончался, сообщает Trend со ссылкой на государственное телевидение Исламской Республики.

В заявлении, опубликованном в Telegram-канале государственного телевидения, говорится: «Верховный лидер Ирана Али Хаменеи погиб».

Отмечается, что Хаменеи в момент гибели находился на рабочем месте в здании своей резиденции. Это случилось в утренние часы субботы, когда началась американо-израильская атака.

В связи с гибелью Хаменеи в стране объявлен 40-дневный траур и 7 дней общенациональных выходных.

Ранее иранские СМИ сообщали, что в результате ракетных ударов погибли 4 члена семьи верховного лидера, включая дочь и внука.

Напомним, что ранее сегодня Израиль нанес превентивный удар по Ирану (Тегерану), чтобы устранить угрозы для государства. Позже Израиль закрыл воздушное пространство и перешел на режим чрезвычайных ограничений. Затем началась вторая волна авиаударов Израиля по Ирану. Через некоторое время Иран также закрыл свое воздушное пространство.

Также стало известно, что атака на Иран является совместной операцией Израиля и США. В свою очередь, Дональд Трамп заявил о начале военной операции со стороны ВС США против Ирана. Затем появилась информация о целях ударов Израиля по Ирану. Спустя некоторое время Иран выпустил первую волну ракет по Израилю. Нетаньяху также выступил с заявлением на фоне начала операции против Ирана. Затем стало известно о второй волне ракет, выпущенных из Ирана по Израилю.

Спустя некоторое время в Израиле объявили чрезвычайное положение. Позже стало известно, что Иран атаковал 14 военных баз США в регионе. Ближе к вечеру Иран начал волну ответных ударов баллистическими ракетами.