Иран всегда готов защитить себя - МИД

БАКУ /Trend/ - Иран всегда готов защитить себя, как и всегда готов к диалогу.

Как сообщает Trend, об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел Ирана.

В заявлении говорится, что иранские вооруженные силы ответят на атаки на страну. Израильские и американские военные авиаудары по Ирану являются нарушением Устава ООН и вооруженным нападением на Иран. В ответ на эти атаки Иран использует все свои силы и возможности для предотвращения атак в соответствии со статьей 51 Устава ООН.

Отмечается, что Иран требует от ООН и Совета Безопасности ООН выполнения своих обязанностей на фоне нарушения международного мира и безопасности.

"Все государства-члены ООН, особенно региональные и мусульманские страны, страны Движения неприсоединения и страны, которые чувствуют ответственность за международный мир, должны отреагировать на эти атаки и предпринять шаги для сохранения мира в регионе и во всем мире", - подчеркивается в заявлении.

Напомним, что после того, как 17 февраля второй раунд ядерных переговоров между Вашингтоном и Тегераном завершился безрезультатно, США увеличили свое присутствие на территориях, прилегающих к Ирану, и разместили более 150 самолетов на базах в Европе и на Ближнем Востоке.

Следует отметить, что 26 февраля в Женеве состоялся третий раунд переговоров между Ираном и США по иранской ядерной программе. Встреча, прошедшая в администрации Президента США Дональда Трампа, рассматривалась как последний шанс на дипломатическое урегулирование ситуации. В ходе переговоров конкретных соглашений достигнуто не было. Тегеран отказался прекратить обогащение урана, демонтировать ядерные объекты и ввести бессрочные ограничения на развитие своей ядерной программы. Израиль начал авиаудары по Ирану рано утром 28 февраля. Министр обороны Израиля отметил, что эти удары носили превентивный характер.

