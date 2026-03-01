Генеральный секретарь ООН оценил ситуацию на Ближнем Востоке

БАКУ/ Trend/ - Антонио Гутерриш назвал нынешнюю ситуацию «серьезной угрозой международному миру и безопасности», сообщает Trend.

Он предупредил, что военные действия могут спровоцировать неконтролируемые события в одном из самых нестабильных регионов мира, охарактеризовав обстановку как «очень изменчивую».

Гутерриш также отметил, что не может подтвердить сообщения о смерти Али Хаменеи, подчеркнув наличие множества неподтвержденных сведений.

Глава ООН сообщил, что в результате атак погибло значительное количество мирных жителей. По данным иранских СМИ, авиаудар по женской школе в Минабе, провинция Хормузган, привел к гибели как минимум 85 человек и ранениям многих, а также сообщалось о попадании в школу в Тегеране, где погибли два человека.

Гутерриш добавил, что в результате последующих ударов Ирана по Израилю пострадали 89 человек.