Сборная Азербайджана по баскетболу одержала победу над Ирландией

28 февраля 2026 02:31 (UTC +04:00)
БАКУ /Trend/ - Мужская сборная Азербайджана по баскетболу сыграла очередной матч в рамках квалификации к чемпионату Европы.

Как передает Trend, национальная сборная, выступающая в группе А, в гостях встречалась с Ирландией.

Матч, проходивший на Национальной баскетбольной арене в Дублине, завершился победой команды Азербайджана со счетом 76:75.

Следующий матч команда проведет 2 марта дома против Северной Македонии.

Ранее азербайджанская сборная проиграла Северной Македонии (49:87) и Люксембургу (90:95).

