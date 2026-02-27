Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
В мире Материалы 27 февраля 2026 22:29 (UTC +04:00)
Глава МАГАТЭ обсудил ядерную программу Ирана с представителем Госдепа США
Фото: Рафаэль Гросси / X

Инглаб Мамедов
БАКУ /Trend/ - Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси обсудил ядерную программу Ирана с помощником госсекретаря США по контролю над вооружениями и нераспространению Кристофером Йео.

Как передает Trend, об этом Рафаэль Гросси написал в соцсети X.

"Сегодня в Международном агентстве по атомной энергии принял помощника госсекретаря США по контролю над вооружениями и нераспространению Кристофера Йео для того, чтобы обменяться мнениями по актуальным вопросам нераспространения, включая ситуацию в Иране, и другие темы, представляющие взаимный интерес

Выражаю благодарность Соединенным Штатам за их всестороннюю поддержку Агентства", - говорится в публикации.

