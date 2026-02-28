Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Общество

В Варшаве продемонстрирован фильм "Набат", повествующий о Карабахской войне (ФОТО)

Общество Материалы 28 февраля 2026 12:25 (UTC +04:00)
В Варшаве продемонстрирован фильм "Набат", повествующий о Карабахской войне (ФОТО)

Читайте Trend в

Алиш Абдулла
Алиш Абдулла
Все материалы

БАКУ /Trend/ - В Доме Азербайджана в Варшаве организовано памятное мероприятие, посвященное годовщине Ходжалинского геноцида.

Как сообщили Trend в Государственном комитете по работе с диаспорой, В мероприятии, состоявшемся при организационной поддержке Дома Азербайджана в Варшаве и Совета азербайджанцев Польши, наряду с членами азербайджанской общины, приняли участие представители местной общественности.

на мероприятии была представлена обширная информация о Ходжалинском геноциде. Отмечалось, что Ходжалинская трагедия навсегда останется в памяти азербайджанского народа.

Затем состоялся показ фильма "Набат", повествующего о Карабахской войне. Экранное произведение, отражающее глубокие следы, оставленные войной в человеческих судьбах, боль изгнания из родных земель и духовную стойкость народа на примере образа матери, произвело на зрителей большое впечатление.

На мероприятии также была представлена фотовыставка, отражающая ужасы Ходжалы.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!

В Варшаве продемонстрирован фильм "Набат", повествующий о Карабахской войне (ФОТО)
В Варшаве продемонстрирован фильм "Набат", повествующий о Карабахской войне (ФОТО)
В Варшаве продемонстрирован фильм "Набат", повествующий о Карабахской войне (ФОТО)
В Варшаве продемонстрирован фильм "Набат", повествующий о Карабахской войне (ФОТО)
В Варшаве продемонстрирован фильм "Набат", повествующий о Карабахской войне (ФОТО)
В Варшаве продемонстрирован фильм "Набат", повествующий о Карабахской войне (ФОТО)
В Варшаве продемонстрирован фильм "Набат", повествующий о Карабахской войне (ФОТО)
В Варшаве продемонстрирован фильм "Набат", повествующий о Карабахской войне (ФОТО)
В Варшаве продемонстрирован фильм "Набат", повествующий о Карабахской войне (ФОТО)
В Варшаве продемонстрирован фильм "Набат", повествующий о Карабахской войне (ФОТО)
В Варшаве продемонстрирован фильм "Набат", повествующий о Карабахской войне (ФОТО)
В Варшаве продемонстрирован фильм "Набат", повествующий о Карабахской войне (ФОТО)
В Варшаве продемонстрирован фильм "Набат", повествующий о Карабахской войне (ФОТО)
В Варшаве продемонстрирован фильм "Набат", повествующий о Карабахской войне (ФОТО)
Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости