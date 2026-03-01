Обнародован объем операций по MasterCard в Азербайджане за январь

БАКУ /Trend/ - По состоянию на конец января этого года через карты MasterCard, выпущенные резидентными финансовыми институтами Азербайджана (включая платежные карты статистических единиц), было проведено 72,329 миллиона операций на общую сумму 3,961 миллиарда манатов.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Центральный банк Азербайджана.

Согласно информации, по сравнению с январем прошлого года, количество операций увеличилось на 3,465 миллиона (5%), тогда как объем уменьшился на 246 миллионов манатов (5,8%).

В то же время количество операций с картами MasterCard, выпущенными нерезидентными финансовыми институтами, составило 543,3 тысячи, а объем - 54,7 миллиона манатов.

Отметим, что под операциями с резидентными картами понимаются все операции, проведенные с использованием карт, выданных банками и финансовыми организациями, действующими в Азербайджане. Операции с нерезидентными картами - это транзакции, совершенные на территории страны с использованием карт, выпущенных зарубежными финансовыми институтами.