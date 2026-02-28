Eesti Raudtee о потенциале Среднего коридора в развитии логистики с Казахстаном

БАКУ /Trend/ - Компания "Эстонские железные дороги" (AS Eesti Raudtee) видит значительный потенциал в использовании Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ, Средний коридор) для развития грузоперевозок с Казахстаном.

Об этом Trend сказал коммерческий директор "Эстонских железных дорог" Артур Райхманн.

По его словам, развитие грузоперевозок с Казахстаном стало для компании стратегическим приоритетом.

"Для обеспечения взаимовыгодного роста мы нацелены на углубление сотрудничества на всех уровнях, включая участие в Транскаспийском международном транспортном маршруте", - отметил он.

А. Райхманн подчеркнул, что Эстония имеет большой потенциал для интеграции в грузопотоки Среднего коридора. По его словам, страна выделяется высоким качеством услуг, эффективностью работы и слаженной интеграцией железнодорожной, портовой и терминальной инфраструктуры.

Напомним, что в декабре 2025 года А. Райхманн сообщил Trend, что возможная интеграция Эстонии в Средний коридор обсуждалась, однако на тот момент конкретных транспортных проектов в рамках этого маршрута не было.

Согласно данным национальной компании "Казахстанские железные дороги" (КТЖ), объем железнодорожных перевозок между Казахстаном и Эстонией в 2025 году вырос в 2,1 раза и достиг 382,4 тысячи тонн - на 197,4 тысячи тонн больше по сравнению с предыдущим годом. Экспорт составил 313,7 тысяч тонн (рост в 2,6 раза, или на 192,9 тысяч тонн), импорт - 29,7 тысяч тонн (рост на 30,2%, или на 6,9 тысяч тонн).

Отметим, что Средний коридор берет начало в Китае и пролегает через Казахстан. Затем он пересекает Каспийское море, Азербайджан, Грузию и Турцию, после чего выходит в Европу.