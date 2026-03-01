В результате авиаударов Израиля и США по Ирану погибли высокопоставленные военные

БАКУ/ Trend/ - В результате серии авиаударов Израиля и США по Ирану погибли секретарь Совета обороны Ирана контр-адмирал Али Шамхани и командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Мохаммед Пакпур, сообщает Trend со ссылкой на иранские СМИ.

По данным источников, высокопоставленные чиновники погибли во время вчерашнего нападения.

Отмечается, что в результате тех же ударов погибли верховный лидер Ирана аятолла Сейед Али Хаменеи и члены его семьи.

Напомним, что ранее сегодня Израиль нанес превентивный удар по Ирану (Тегерану), чтобы устранить угрозы для государства. Позже Израиль закрыл воздушное пространство и перешел на режим чрезвычайных ограничений. Затем началась вторая волна авиаударов Израиля по Ирану. Через некоторое время Иран также закрыл свое воздушное пространство.

Также стало известно, что атака на Иран является совместной операцией Израиля и США. В свою очередь, Дональд Трамп заявил о начале военной операции со стороны ВС США против Ирана. Затем появилась информация о целях ударов Израиля по Ирану. Спустя некоторое время Иран выпустил первую волну ракет по Израилю. Нетаньяху также выступил с заявлением на фоне начала операции против Ирана. Затем стало известно о второй волне ракет, выпущенных из Ирана по Израилю.

Спустя некоторое время в Израиле объявили чрезвычайное положение. Позже стало известно, что Иран атаковал 14 военных баз США в регионе. Ближе к вечеру Иран начал волну ответных ударов баллистическими ракетами.