Следующий из Абу-Дабу в Баку самолет возвращается обратно

БАКУ /Trend/ - В связи с закрытием воздушного пространства в регионе капитан принадлежащего авиакомпании Air Arabia Abu Dhabi воздушного судна, выполняющего рейс ADY 730 по маршруту Абу-Даби–Баку, принял решение о возвращении.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Международный аэропорт Гейдар Алиев.

Согласно решению, самолет прекращает движение по маршруту и возвращается на базу - в Международный аэропорт Абу-Даби.

Решение принято на основе принципа приоритетности безопасности полетов.

Напомним, что после того, как 17 февраля второй раунд ядерных переговоров между Вашингтоном и Тегераном завершился безрезультатно, США увеличили свое присутствие на территориях, прилегающих к Ирану, и разместили более 150 самолетов на базах в Европе и на Ближнем Востоке.

Следует отметить, что 26 февраля в Женеве состоялся третий раунд переговоров между Ираном и США по иранской ядерной программе. Встреча, прошедшая в администрации Президента США Дональда Трампа, рассматривалась как последний шанс на дипломатическое урегулирование ситуации. В ходе переговоров конкретных соглашений достигнуто не было. Тегеран отказался прекратить обогащение урана, демонтировать ядерные объекты и ввести бессрочные ограничения на развитие своей ядерной программы. Израиль начал авиаудары по Ирану рано утром 28 февраля. Министр обороны Израиля отметил, что эти удары носили превентивный характер.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!