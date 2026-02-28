Азербайджанская нефть подешевела

БАКУ/Trend/ - Цена на азербайджанскую нефть марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста снизилась по сравнению с предыдущим показателем на 0,03 доллара США, или 0,04% и составила 72,75 доллара США.
Об этом Trend сообщает со ссылкой на источник на нефтяном рынке.
Отмечается, что цена барреля нефти марки Azeri Light на базе FOB в турецком порту Джейхан снизилась на 0,03 доллара США, или 0,04%, и составила 70,10 доллара США.
Цена на нефть марки URALS снизилась по сравнению с предыдущим показателем на 1 доллар США, или 2,6% и составила 37,31 доллара США за баррель.
Цена на нефть марки Dated Brent, добываемую в Северном море, снизилась по сравнению с предыдущим показателем на 1,1 доллара США или 1,5% и составила 70,94 доллара США за баррель.
Средняя цена барреля нефти в государственном бюджете Азербайджана на 2026 год заложена на уровне 65 долларов.